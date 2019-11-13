قتل ارهابي يهدد ويبتز المواطنين في الشرقاط

2019/11/13 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين: الفرات نيوز} اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، مقتل ارهابي يهدد ويبتز المواطنين في الشرقاط.

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