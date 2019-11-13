قوة من قيادة عمليات صلاح الدين تدمر ٥ أنفاق للإرهابيين وتقتل إرهابياً

2019/11/13 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، أن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ واجب تفتيش ضمن جبال حمرين حقول علاس الجنوبية.

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