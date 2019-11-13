سعيد الوجاني - العلاقات المغربية الاسبانية

2019/11/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني أُسدل الستار على نتائج الانتخابات التشريعية الاسبانية ، وكانت النتائج المعلن عنها جد متوقعة ، سواء بالنسبة لتقارب عدد الأصوات المحصل عليها بين الحزب الاشتراكي العمالي ، والحزب الشعبي المحافظ ، او تحقيق حزب " فوكس – Fox " اليميني المتطرف ، نتائج ابهرت كل الأوساط السياسية الاسبانية ، التي بدأت تستشعر بخطر الخطابات المتطرفة التي تمتح من أصول عرقية ، تماهى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عند خوضه ......

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