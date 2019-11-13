حسن خليل غريب - كلام أرخص من الفضة وسكوت أغلى من الذهب

2019/11/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب أن تدافع أحزاب السلطة عن نفسها فهذا شيء طبيعي لأنها متَّهمة بالفساد، وهي تريد أن تغطي على سرقاتها سواءٌ أكان حجمها كبيراً أم كان صغيراً، ومن أجل ذلك تبتكر الوسائل والأكاذيب من أجل إخماد الانتفاضة الشعبية.ولكنها، على الرغم ممن تُنسِّبه من أعضاء يُعتبرون جهابذة باللغة وفنون إخراج الأكاذيب التي لا تنطلي سوى على المستفيدين أو من المتعصبين لزعمائهم بمنظور طائفي.أو من المفوَّهين في إتقان فنون اللف......

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