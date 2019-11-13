سائرون: الاسبوع المقبل يحدد موعد استجواب عبد المهدي

2019/11/13 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ حكومته فاقدة للشرعية..وحدد الكتل المستمرة بدعمه بغداد – وعد الشمري: أكد تحالف سائرون، أمس الاربعاء، أن الاسبوع المقبل سوف يشهد تحديد موعد لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن ملف قمع التظاهرين، متوقعاً استقالته قريباً، وفيما عد حكومته فاقدة للشرعية، كشف عن الكتل التي ما زالت تدعمها في مقدمتها قائمة الفتح وتحالف ...

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