الحكيم يطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء الجرائم ضد المتظاهرين ومحاسبتها

2019/11/13 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: طالب عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني الحكومة واجهزتها الامنية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء جرائم اغتيال واختطاف الناشطين والاعلاميين، ومحاسبتها.وقال الحكيـم في بيـان صحـفي ان حق التعبير عن الرأي هو واحد من ابجديات الانظمة الديمقراطية في العالم، وقد كفل الدستور العراقي هذا الحـق لجميـع المواطنيـن”.وادان ما يتعرض ...

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