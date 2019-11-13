علاوي: سنلجأ لإقامة دعاوى لدى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ضد من يقتل المتظاهرين

2019/11/13 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: هدد رئيس “المنبر الإعلامي” أياد علاوي بإقامة “دعاوى لدى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية اذا لم يتم الكشف عن الجهة التي تقتل المتظاهرين ومحاكمتها علنا”.وجاء في تغريدة له امس على “تويتر”: “سنلجأ لإقامة دعاوى لدى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية اذا لم يتم الكشف عن الجهة التي تقتل المتظاهرين ومحاكمتها ...

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