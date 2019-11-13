2019/11/13 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة: المشاركة بالتظاهر تعكس وعي المطالبة بالحقوق دون التعرض للمؤسسات الحكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: المشاركة بالتظاهر تعكس وعي المطالبة بالحقوق دون التعرض للمؤسسات الحكومية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: المشاركة بالتظاهر تعكس وعي المطالبة بالحقوق دون التعرض للمؤسسات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).