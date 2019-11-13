كاتب عراقي يخاطب الرئاسات الثلاث بشأن قانون الانتخابات: تحفرون قبوركم بأيديكم

2019/11/13 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد الكاتب والإعلامي، أثير إدريس، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد المقدم من رئاسة الجمهورية، سيعيد الوجوه نفسها إلى الحكم، فيما أشار إلى أن الرئاسات الثلاث يحفرون قبورهم بأيديهم لو تبنوا هذا القانون، حسب تعبيره.

وقال أثير إدريس، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون الانتخابات الجديد سيعيد تدوير الطبقة السياسية الحالية ويظلم المستقلين"، مبيناً أن "القانون لا يلبي 30%؜ من مطالب العراقيين".

وأضاف إدريس، أن "القانون يعتمد القضاء دائرة انتخابية، وهذا من شأنه أن يخلق مشاكل كثيرة لأن بعض الأقضية ذات مساحة كبيرة كالقائم، الذي يشكل 10%؜ من مساحة البلاد"، مشيراً إلى أن "الانتخاب الفردي يجب ان يعتمد التوزيع السكاني، وليس الجغرافي".

وتابع، أن "القانون لم يلغٍ مجالس المحافظات بل أبقاها، على الرغم من أنها مطلب أساسي للمتظاهرين"، لافتاً إلى أن "مسألة تمثيل المرأة ستسلب أصحاب الأصوات العالية حقوقهم، كما حصل مع النائب الحالي باسم خشان في السماوة".

ودعا الكاتب والإعلامي الجميع، إلى "رفض مقترح القانون والمطالبة بقانون انتخاب فردي يعتمد دائرة انتخابية لكل نائب"، مخاطباً الرئاسات الثلاث بالقول: "أنتم تحفرون قبروكم بأيديكم".

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن موافقته خلال جلسته أمس الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) على قانون الانتخابات الموحدة المقدم من رئاسة الجمهورية، فيما أكد إحالته إلى مجلس النواب.

بغداد اليوم-بغداد

أدلى الناشط علي هاشم، الأربعاء (13 تشرين الأول 2019) بأول تصريح بعد ساعات قليلة من الافراج عنه فيما كشف شقيق الناشطة صبا المهداوي عن اطلاق سراحها هي الاخرى.

وقال هاشم خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الد

بغداد اليوم- بغداد

اكد شقيق الناشطة المدنية صبا المهداوي، الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019، اطلاق سراح الأخيرة بعد اختفائها لعدة أيام.

وقال احمد المهداوي لـ(بغداد اليوم)، ان "صبا عادت الى منزل عائلتها بعد أيام من اختفائها بعد مغادرتها ساحة ال

بغداد اليوم- متابعة

أكد سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الاعلامي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019، أن مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون "من أين لك هذا؟"، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة.

و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كاتب عراقي يخاطب الرئاسات الثلاث بشأن قانون الانتخابات: تحفرون قبوركم بأيديكم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كاتب عراقي يخاطب الرئاسات الثلاث بشأن قانون الانتخابات: تحفرون قبوركم بأيديكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).