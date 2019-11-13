2019/11/13 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الناشطة صبا المهداوي بعد أيام من اختطافها في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن " الناشطة صبا المهداوي والتي اختفت يوم السبت الموافق 2-11-2019، أطلق سراحها وهي الآن في منزلها".

ولم يشر المصدر إلى الجهة التي كانت تحتجز الناشطة المهداوي.

واختفت صبا المهداوي مساء السبت 2-11-2019، بعد أن كانت متوجهة إلى منزلها من ساحة التحرير وسط بغداد والتي تشهد تظاهرات احتجاجية مستمرة منذ عشرين يوما على التوالي.

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