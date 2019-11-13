الكعبي لبلاسخارت: هناك اتفاق نيابي على تنفيذ الاصلاحات واجراء تعديلات وزارية ودستورية

2019/11/13 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، خلال لقائه ممثلة الأمين العامِّ للأمم المُتحدة في العراق جينين بلاسخارت على وجود اتفاق نيابي لتنفيذ الاصلاحات وتشريع القوانين واجراء تعديلات دستورية ووزارية.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب التقى ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، واشاد الكعبي بالجهود المقدمة من قبل الامم المتحدة والبعثة الأممية في البلاد وبلاسخارت بشكل خاص في اطار دعم العراق والتواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية بما يساهم في تلبية مطالب المتظاهرين".

وتابع "كما ثمن الكعبي تواجد بلاسخارت في ساحات التظاهر والاستماع المباشر للمواطنين المتواجدين هناك، فضلا عن لقائها بالمرجعية الدينية في النجف الأشرف واستمرار عقد اللقاءات مع مجلسي الوزراء والنواب و كافة القوى السياسية والنقابات والاتحادات والناشطين والجهات ذات العلاقة".

وبين الكعبي بحسب البيان ان "مجلس النواب ماض في الاسراع بانجاز حزمة من التشريعات والقرارات الاصلاحية التي تتوافق مع المطالب الحقة للمتظاهرين"، لافتا الى ان "هناك إصرار لدى رئاسة واعضاء مجلس النواب على اجراء التعديلات الضرورية لمجموعة قوانين مهمة وطال انتظارها من قبل الشعب على مر السنوات الماضية ، بينها قانوني مفوضية الانتخابات والانتخابات وإجراء التعديلات الدستورية والوزارية اللازمة ، مشددا على ان الحزمة الإصلاحية ستشمل التصويت على تشريعات خدمية تلبي حاجات المجتمع".

وشدد الكعبي على "ضرورة ادامة الشراكة مع الامم المتحدة بكل ما يخدم العراق والتعاون في إنضاج قوانين تلبي طموح جميع اطياف الشعب العراقي".

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