ترامب: الكورد راضون عن وقف إطلاق النار الصامد في سوريا

2019/11/13 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين بأن وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد للغاية.

جاء ذلك اثناء استضافته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وقال ترامب إن العلاقة مع تركيا طيبة وإن إدارته تتحدث مع الكورد الذين يبدون راضين.

وأضاف أنه وأردوغان سيبحثان خلال اجتماعهما مسألة منظومة الدفاع الروسية إس 400 والاتفاق التجاري بين البلدين.

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