اكتشاف مضافات لداعش بنينوى وكركوك.. من سهل لها ذلك؟

2019/11/13 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الأمني العراقي حافظ ال بشارة، الأربعاء، عن اكتشاف مضافات جديدة لداعش الوهابي في إطراف نينوى وكركوك بنيت جديدة، مبينا ان الاميركان استغلوا ...

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