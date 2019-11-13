الاستخبارات العسكرية تُلقي القبض على قائد بارز في تنظيم “داعش”.. من هو؟

2019/11/13 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت مديرية #الاستخبارات_العسكرية، اليوم الأربعاء، اعتقال «قائد الغزوات» في تنظيم داعش ومسؤول تفجير #المفخخات في #نينوى.وقالت المديرية في بيان لها، وتداولته وسائل إعلام عراقية: إنه «بعملية […]

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