2019/11/13 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر للحرة ووسائل إعلام عراقية بأنه تم الافراج عن الناشطة العراقية صبا المهداوي الأربعاء وذلك بعد نحو أسبوعين من اختطافها على يد جهة مجهولة خلال عودتها من ساحة التحرير في بغداد.

وأكدت عائلة المهداوي نبأ الافراج عن صبا دون أن تعطي تفاصيل أكثر.

وكانت اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان أعلنت في 3 نوفمبر خطف صبا المهداوي، الطبيبة والناشطة، منددة بـ"عمليات الاختطاف المنظمة".

وقالت والدة المختطفة ونشطاء إن صبا تعرضت للخطف على أيدي "رجال مسلحين وملثمين على متن شاحنات صغيرة" أثناء عودتها من ساحة التحرير مساء السبت.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان إن "هذا عار على المجتمع العراقي بأسره".

من جهته، علق رئيس الوزراء السابق إياد علاوي هازئا من حقيقة أن "أولئك الذين تمكنوا من تحديد موقع أبو بكر البغدادي لا يمكنهم تحديد موقع صبا المهداوي ومعرفة من خطفها".

ويتعرض الناشطون في العراق لحملة تخويف واعتقالات منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 320 شخصا وأصيب مئات آخرون نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا في وقت سابق الناشط المدني أمجد الدهامات، الذي يعد أحد أبرز قادة التظاهرات الشعبية في محافظة ميسان جنوبي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سراح الناشطة العراقية صبا المهداوي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سراح الناشطة العراقية صبا المهداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).