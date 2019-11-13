2019/11/13 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني اسحاق جهانغيري ان بلاده "ورغم مؤامرات الاعداء لكنها استطاعت ان تتجاوز المرحلة الاقتصادية الخطيرة؛ مضيفا ان الكثير من القيود ازيلت عن البلاد اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهانغيري: ايران اجتازت المرحلة الاقتصادية العصيبة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهانغيري: ايران اجتازت المرحلة الاقتصادية العصيبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).