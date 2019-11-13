بايرن ميونخ يحدد 3 أسماء لخلافة كوفاتش

2019/11/13 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ما زال لغز المدير الفني المقبل لفريق بايرن ميونخ الألماني يفرض نفسه على الساحة الرياضية الألمانية.

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