مطالب بالتحقيق في ”مجازر“ تعرض لها متظاهرون بالبصرة

2019/11/13 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

كشف النائب عن محافظة البصرة، عضو لجنة الأمن والدفاع، بدر الزيادي، اليوم الأربعاء، عن حصول ”مجازر“ تعرض لها متظاهرو البصرة.

واكد الزيادي في بيان إنه ” تقديم طلب رسمي لتشكيل لجنة نيابية من لجنة الأمن والدفاع؛ للتحقيق بأحداث البصرة الأخيرة ومعرفة أسباب حدوث المجازر التي تعرض لها متظاهرون، وسوف تقوم بالتحقيق في الأيام المقبلة”.

ودعا “كل مواطن لديه أدلة أو صور أو فيديوهات أو شهود عيان تدين كل من استخدم القوة المفرطة على المتظاهرين تقديمها إلى اللجنة، التي ستأتي إلى البصرة الأسبوع المقبل”.

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