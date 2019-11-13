رشيد غويلب - منعاً لليمين من العودة الى السلطة / اسبانيا .. كتلة اليسار والاشتراكي تتفقان على تشكيل حكومة تقدمية

2019/11/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب وقّع زعيم الحزب الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز، ورئيس كتلة اليسار الجذري بابلو إيغلاسياس في مجلس النواب اتفاقا مبدئيا لتشكيل "حكومة تقدمية" للسنوات الأربعة المقبلة.وحضر حفل التوقيع منسق اليسار الاسباني المتحد ألبرتو غارسون والعديد من النواب الآخرين.وتضم كتلة اليسار (معا نستطيع) حزب بودوموس واليسار الاسباني المتحد، الذي يشكل الحزب الشيوعي الاسباني قوته الرئيسة.وجاء في ديباجة الاتفاق: "لقد عق......

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