إيمان بوقردغة - مساهمات الأنثروبولوجيا في نصب سرادقات حقوق الإنسان

2019/11/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة لقد طرّ مفهوم الأنثروبولوجيا فبسق في ذؤابة العلياء زَندا برق لمعه كمجال للدراسة يحلل الثقافة بجميع أبعادها: الانعكاسية والسلوكية والبيولوجية والتواصلية والتاريخية.ومن أجل تحليل الظواهر البشرية ، يستخدم علماء الأنثروبولوجيا مجموعة متنوعة من التقنيات ، التي تحدد التخصصات الفرعية الأربعة الكلاسيكية: هذه المجالات هي الأنثروبولوجيا البيولوجية ، وعلم الآثار ، والاثنولوجيا (أو الأنثرو......

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