العمل تُعدّ خطة لتدريب وتأهيل 150 ألف عاطل

2019/11/13 | 22:24

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بغداد / الصباح

تستعدُّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتأهيل وتدريب نحو 150 الف عاطل ضمن خطة استباقية اعدت بهذا الصدد، بينما نسقت مع وزارة التربية لاقامة دورات مهنية

لتدريبهم.

وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: إنه وجه بإعداد دراسة تهدف لتأهيل وتدريب 150 الف عاطل، مشددا على أن وزارته تعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين العاطلين، لاسيما ان وزارته كانت قد اطلقت مؤخرا، الوجبتين الاولى والثانية من منحة الطوارئ ضمن تسع وجبات متتالية من اجل منح كل عاطل منحة شهرية تبلغ 175 الف دينار، ولمدة ثلاثة

اشهر.

في السياق نفسه، افاد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” بان دائرته نسقت مع مديرية التعليم المهني في وزارة التربية من اجل تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين، لافتا الى انه تم عقد اجتماع موسع لتنفيذ دورات مهنية للعاطلين من خلال اقامة ورش عمل في المدارس المهنية التابعة لوزارة العمل، كاشفا عن الاتفاق على ان تكون مدة كل دورة منها ثلاثة

اشهر.

واشار الى ضرورة انجاز الصورة النهائية للدراسة التي اعدت بهذا الصدد خلال مدة اقصاها اسبوع، من اجل العمل بها بأسرع وقت، بينما ستنفذ الدائرة الدورات التدريبية في مراكز التدريب المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

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