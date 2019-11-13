تربية الكرخ الأولى تباشر تحويل المحاضرين إلى عقود

2019/11/13 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

باشرتْ وزارة التربية تحويل المحاضرين بالمجان ممن لم تظهر اسماؤهم في التعيينات الى عقود ضمن مديرية تربية الكرخ الاولى، بينما اعلنت اسماء المتعينين الجدد من التربويين والاداريين وموظفي الخدمة ضمن قاطع ابو غريب.

وقال مدير قسم التعليم العام والملاك في المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى خليل إبراهيم ناصر بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان المديرية باشرت تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود ممن لم تظهر أسماؤهم في قوائم التعيين، منوها بان ذلك يأتي بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد، من اجل توفير فرص تناسب الجهد الذي تطوعوا لاجله خدمة للطلبة والتلاميذ وسد الشواغر في عدد من الاختصاصات في المدارس ضمن الرقعة الجغرافية للمناطق التابعة للمديرية .

واكد ان تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود يشمل المحاضرين الذين لم تظهر أسماؤهم في التعيين والمستمرين في القاء المحاضرات اي غير المنقطعين عن الدوام، علاوة على انه يشمل ايضا المحاضرين الذين لم يتسلموا المنحة المالية او لديهم أوامر سابقة بالقاء المحاضرات او عن المباشرة وبحسب حاجة المديرية لهم طبقا للتوجيه الرسمي لمحافظة بغداد بهذا الصدد.

وبين ناصر انه تم اعداد خطة لاعادة تكليف المحاضرين، مشيرا الى ان الأوامر الإدارية صدرت للوجبة الأولى من المحاضرين الذين تسلموا المنحة المالية، بينما ستصدر الأوامر للوجبة الثانية خلال هذا الاسبوع من اجل الالتحاق بمدارسهم، مؤكدا صرف المديرية للمستحقات المالية للمحاضرين ضمن وجبتين الاولى شملت 1500 محاضر، لافتا الى انه ستصدر الوجبة الثانية بعد حصول موافقة رسمية من وزارة المالية التي ستشمل اكثر من 300 محاضر، مشيرا في السياق نفسه الى ان المديرية اعلنت النتائج الخاصة بتعيين التربويين والاداريين وموظفي الخدمة ضمن قاطع ابو غريب.

على صعيد منفصل دعا مصدر في المديرية بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” ادارات المراكز الامتحانية الخاصة بالدور الثالث للعام الدراسي 2018 ــ 2019، الى مراجعة الصندوق من اجل تسلم اجور المراقبات للدراسة المتوسطة والاعدادية والمشرفين على ان ينوب عنهم احد اعضاء اللجنة الامتحانية في

المركز.

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