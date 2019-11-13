محافظ ذي قار يعلن إحالة الممر الثاني لطريق (الموت) إلى التنفيذ

2019/11/13 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الاربعاء، عن احالة الجزء الاول للمحافظة من الطريق الرابط بين (البتيرة، الفجر ، آل بدير) المسمى شعبياً "طريق الموت".

وذكر الدخيلي في بيان تلقته "الغد برس"، أن "المحافظة احالت المسافة المتعلقة بها لانجازها على شركتين عراقيتين وبكلفة تصل الى ٢١ مليار دينار".

وأضاف أن "المسافة ستكون بطول ٣٨ كيلو متر وبمدة انجاز تتجاوز ألـ ٥٠٠ يوماً".

وأشار الى أن "الإحالة تمت وفقاً للمعايير القياسية والمواصفات العالمية ، وستكون بإشراف ملاك هندسي متخصص من ملاكات المحافظة".

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