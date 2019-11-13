الأمم المتحدة تقترح على العراق التحرك الفوري بشأن 3 ملفات

2019/11/13 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، التطورات الجارية في العراق، فيما قدمت الاخيرة مجموعة مقترحات ...

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