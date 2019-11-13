برلمان كوردستان يقر تشكيل أربع لجان ويحدد مهلة لتحويل أصحاب العقود الى الملاك

2019/11/13 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، القراءة لعدد من مشاريع القوانين واقر تشكيل أربع لجان دائمية.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان، ورد لشفق نيوز، ان البرلمان عقد اليوم الاربعاء، اجتماعاً اجرى فيه القراءة الاولى لمشروع قانون حماية المنتوجات المحلية في اقليم كوردستان العراق ومشروع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته في اقليم كوردستان العراق.

واضاف البيان ان الجلسة شهدت ايضا قراءة اولى لمشروع قانون التأمين الزراعي في اقليم كوردستان العراق ومقترح قرار تعيين موظفي العقود في الاقليم.

وتابع البيان انه في قسم آخر من الجلسة تم طرح فكرة من قبل عضوين برلمانيين بشأن اعادة تعريب ومخاطر تعديل المادة 140 من الدستور العراقي الدائم ومسألة كيفية جعل ملف النفط شفافاً.

كما جاء في البيان انه تم خلال الجلسة اقرار تشكيل اربع لجان دائمة بحيث تم حسم رئاسة الدفاع عن حقوق المرأة لكتلة الحزب الديمقراطي، ورئاسة لجنة الاعمار والاستثمار لكتلة الاتحاد الوطني، ورئاسة لجنة الداخلية لكتلة التغيير، ورئاسة لجنة شؤون البرلمان لكتلة الاتحاد الاسلامي.

وقالت رئيسة البرلمان ريواز فايق قبل انتهاء الجلسة ان حكومة اقليم كوردستان طالبت اعادة مشروع قرار تعيين الموظفين من اصحاب العقود على الملاك الدائم اليها من اجل مراجعته، مستدركة ان البرلمان ابلغ الحكومة بانه سينتظر اسبوعين فقط واذا لم تقم الحكومة باعادته فان البرلمان سيقوم بالبدء باقرار قرار تحويل اصحاب العقود الى الملاك الدائم.

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