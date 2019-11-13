الموقف الأن في ساحة التحرير.. ملاحقة متظاهرين في منطقة الكفاح واختناق  العوائل بالقنابل المسيلة للدموع

2019/11/13 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق نشر الإعلامي علي جواد، على صفحته في فيسبوك، الموقف الليلي في ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكدا ملاحقة القوات الأمنية للمتظاهرين في منطقة الكفاح المجاورة لساحة التحرير واختناق العوائل بالقنابل المسيلة للدموع.وقال جواد في تدوينته، إن “هُنالك مجموعة شبابية تتم مُلاحقتها في منطقة الكفاح والأهالي يختنقون في بيوتهم جراء القنابل المُسيلة للدموع التي […]

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