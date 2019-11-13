قائد شرطة البصرة: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن نية الجهات الأمنية تغيير مواقع ساحات التظاهر

2019/11/13 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح اليوم الاربعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن نية الجهات الأمنية تغيير مواقع ساحات التظاهر

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