شاهد بالفيديو .. اسد بابل لمواجهة كلاب السلطة

2019/11/13 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابل تداول ناشطون مقطعا لمتظاهر ينقل اسد بشاحنة بعد تسريبات تفيد بنشر كلاب بوليسية لردع المتظاهرين في محافظة بابل .

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