زخم التظاهرات مستمر في العراق والصدر يدعو لإضراب عام

2019/11/13 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

تستمر الاحتجاجات في بغداد ومحافظات جنوبية أخرى في يومها العشرين على التوالي، ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.

ورغم تراجع زخم الاحتجاجات في الأيام الماضية جراء العنف من قبل القوات الأمنية، عاد المتظاهرون في بغداد وعدة مدن جنوب البلاد إلى الساحات مدعومين بالطلاب ونقابة المعلمين التي تواصل إضرابها.

وقال مراسل “كلكامش برس” إن ساحة التحرير تشهد هدوءا حذرا بعد سلسلة الاشتباكات التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وكان عدد من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق مساء أمس بسبب استخدام قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع ضدهم في ساحة الخلاني.

وفي مدينة البصرة جنوب البلاد عاد المتظاهرون إلى مخيم الاعتصام المقام خارج مبنى مجلس المحافظة، بعد كانت القوات الأمنية قد فضته نهاية الأسبوع الماضي.



كما خرجت مظاهرات كبيرة في مدينتي الديوانية والناصرية مع إقفال شبه تم للمدارس والدوائر الرسمية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان المئات تظاهروا مساء أمس قرب جسر الزيتون في الناصرية، الذي شهد وقوع قتلى وجرحى في مظاهرات خرجت قبل يومين وواجهتها القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي.

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر موظفي الدولة إلى الإضراب العام “ولو ليوم واحد”؛ لمساندة من وصفهم “بالثوار” في ساحات التظاهر.

كما دعا الصدر البرلمان لإقرار إصلاحات جذرية؛ كتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، وتغيير بعض بنود الدستور، والعمل على تطبيق ما أقر من إصلاحات من خلال إقرار قوانينها فورا.

وفي تغريدة له على تويتر، نشرها اليوم، دعا الصدر “المتظاهرين إلى الاستمرار بسلمية التظاهرات لإنجاحها”، مطالبا “القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وعدم المساس بهم، وإبعاد المندسين وغير المنضبطين الذين يعتدون على المتظاهرين”.

كما شدد “على الثوار لإبعاد شبح التدخل الخارجي، وإبعاد القابعين خلف الكيبورد الذين تتحرك أناملهم وفق أجندات استعمارية”، داعيا إلى “عدم التعرض للبعثات الدبلوماسية والسفارات”.

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