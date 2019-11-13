تعديلات مهمة في قانون التقاعد الموحد

2019/11/13 | 22:56

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بغداد / الصباح

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، وجيه عباس، أمس الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن إجراء التعديلات في قانون التقاعد الموحد، مؤكداً أن أقل راتب تقاعدي سيكون 500 ألف دينار، وسينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويشمل جميع المتقاعدين بغض النظر عن السنة التي أحيلوا فيها على التقاعد، بينما بينت وزارة التعليم العالي أن تعديل قانون التقاعد الموحد سيوفر أكثر من 200 ألف درجة وظيفية للشباب، ومنها التعيين في الجامعات ودوائر الوزارة.



وقال عباس في حديث صحفي: إن "قانون التقاعد الذي وصل الى مجلس النواب يحمل رؤية الحكومة فقط، وليس التعديلات التي أجراها البرلمان وأرسلها الى الحكومة في تموز الماضي، إذ وضع البرلمان 21 تعديلاً في حين ان الحكومة أعادت القانون بـ 12 تعديلاً، وجميع المواد التي تنفع المواطن تم تجاهلها بالكامل، ما جعل البرلمان يعترض على ذلك، كونه سلَّم الحكومة قانوناً كاملاً في الوقت المذكور".

وأضاف أن "أدنى راتب تقاعدي سيكون 500 ألف دينار، لأن مديرية التقاعد أوضحت أن الحكومة ستدفع مبلغ 286 مليار دينار في حال احتسب أقل راتب تقاعدي 500 ألف دينار".

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