الكهرباء: قريباً.. نصب 2000 وحدة شمسية لمساكن الفقراء

2019/11/13 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

تباشر وزارة الكهرباء خلال المدة القليلة المقبلة، نصب 2000 وحدة شمسية على سطوح منازل الفقراء في بغداد والمحافظات، بقدرة 12 امبيرا لكل وحدة، بينما استبعدت امكانية تلاعب مسؤولي القطع بساعات التجهيز في المناطق لوجود مراكز سيطرة وطنية تراقب عمليات التجهيز.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص لـ"الصباح": إن وزارته ستباشر خلال المدة القليلة المقبلة عمليات نصب 2000 وحدة شمسية على سطوح منازل بعض الأسر الفقيرة في بغداد والمحافظات، مبينا ان طاقة كل وحدة منها 12 امبيراً.

واوضح ان الوزارة ستسعى الى تعميم هذه التجربة لتشمل جميع الوحدات السكنية الخاصة بالفقراء في حال نجاح التجربة، مشيرا الى مساعي وزارته الحثيثة لاعتماد الطاقة النظيفة في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي، من خلال التعاقد مع شركات عالمية مختصة بهذا المجال، اذ من المؤمل أن تشهد المدة المقبلة احالة محطة تعمل بالطاقة الشمسية تسهم برفد المنظومة بـ 755 ميغاواط.

وعن إسهام وزارته بتوفير فرص عمل للشباب، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي يهدف لتخفيض نسب البطالة وتشغيل الشباب، اكد توفيرها 14 ألف فرصة عمل لتعيينهم كأجراء يوميين، وتشمل الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة، كجباة لاجور استهلاك الطاقة في بغداد والمحافظات.

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