الحشد العشائري يعلن استعداده لحسم المعركة مع دواعش الزور: ننتظر الضوء الاخصر من بغداد

2019/11/13 | 23:00

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بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، الاربعاء، استعداد الحشد العشائري لحسم المعركة مع دواعش الزور خلال ساعات معدودة.

وقال الجبوري في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حوض الزور في قاطع شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) من المناطق التي كانت ساخنة لسنوات طويلة ومصدر تهديد امني مباشر لمناطق واسعة خاصة ريف المقدادية بسبب نشاط حلايا داعش قبل 2014 وبعدها".

واضاف الجبوري، أن "اعداد داعش في الزور قليلة حاليا لكنها لاتزال تشكل مصدر تهديد لقرى محررة كثيرة قريبة منها"، مؤكدا ان "الحشد العشائري لديه القدرة على حسم المعركة مع دواعش الزور خلال ساعات معدودة لو كان هناك ضوء اخضر من القيادات الامنية العليا في بغداد".

واشار عضو مجلس ديالى الى ان "انهاء وجود داعش في الزور تعني استئصال مشكلة امنية معقدة منذ سنوات واعادة احياء مساحات شاسعة من الاراضي والبساتين الزراعية التي تحولت الى ارض حرام منذ 5 سنوات بسبب نشاط التتظيم".

ويتميز الزور بانها منطقة زراعية معقدة من ناحية التضاريس استغلتها الجماعات المتطرفة كملاذ دائم لخلاياها على مدار السنوات الماضية

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الاربعاء، أن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من تدمير عدد من الانفاق والمضافات التابعة لداعش.

وقالت الوزارة في بيان، إن "ابطال قيادة عمليات صلاح الدين وخلال تنفيذ واجب تفتيش في جبال حمرين حقو

بغداد اليوم - أربيل

اعلنت شرطة محافظة اربيل باقليم كردستان، الاربعاء 13 تشرين الثاني 2019، عن القاء القبض على رجل وامرأة بتهمة السرقة في حي خبات وسط المحافظة.

وقالت المديرية في بيان انه "بعد ورود معلومات دقيقة بشأن وقوع حالة سرق

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (13 تشرين الثاني، 2019) بأن عددا من المتظاهرين أقدموا على حرق منزل النائب عن كتلة بدر في قضاء الغراف بذي قار، رزاق محيبس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من المتظاهرين أقدموا على حرق من

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