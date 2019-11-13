بالصورة... الصداقة عنوان مباراة العراق وايران

2019/11/13 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صورة لنجم المنتخب الوطني العراقي صفاء هادي، مع نجم المنتخب الوطني الايراني سردار ازمون، بعد نهاية تدريبات المنتخبين، قبل المواجهة المرتقبة بين...

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