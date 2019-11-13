واشنطن ترفض الانتقادات الإسرائيلية لها بسبب معونتها للجيش اللبناني

2019/11/13 | 23:31

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت القناة الإسرائيلية السابعة "عروتس شيفع" بأن واشنطن رفضت دعوة تل أبيب إليها بالتخ...





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