السياحة والاثار تدعو المتظاهرين الى الحفاظ على النصب والتماثيل الحضارية

2019/11/13 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

دعت دائرة الفنون العامة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، المتظاهرين إلى الحفاظ على التراث الفني والتاريخ الثقافي للبلاد من

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