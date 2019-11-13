واشنطن ترفض انتقادات تل ابيب بشأن برنامجها العسكري مع الجيش اللبناني

2019/11/13 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشت القناة الإسرائيلية السابعة "عروتس شيفع"، اليوم الاربعاء، بأن "واشنطن رفضت دعوة تل أبيب إليها بالتخلي عن برنامجها للمساعدات العسكرية المخصصة للجيش

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