2019/11/14 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي بيانالحراك الشعبي العراقي ومجموعات من تنظيمات ناشطي ساحة التحرير.إلى السيد رئيس الجمهورية _ حامي الدستور ورمز السلطة التنفيذية المحترم.السيد رئيس مجلس النواب _ ممثلي الشعب ورمز السلطة التشريعية المحترم.السيدة ممثلة الأمم المتحدة في بغداد المحترمة.السيد ممثل الأتحاد الأوربي في بغداد المحترم.منذ الأول من تشرين الأول الماضي والجماهير العراقية خرجت تطالب بحقوقها الدستور......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - بيان الحراك الشعبي العراقي ومجموعات من تنظيمات ناشطي ساحة التحرير.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - بيان الحراك الشعبي العراقي ومجموعات من تنظيمات ناشطي ساحة التحرير.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).