2019/11/14 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_السرغيني تحل ذكرى الشهيد المصادفة لتاريخ 14 نونبر، وهي تذكرنا بمقتل المناضل عند اللطيف بعد تعريضه لشتى أنواع التعذيب بالمخفر السيء الذكر درب "مولاي الشريف".فالمناضل عبد اللطيف زروال كان من المؤسسين والقياديين البارزين الأشداء لمنظمة "إلى الأمام" الثورية والماركسية اللينينية واشتد عوده وهو طالب بالجامعة، حيث كان نشيطا وفاعلا وسط الحركة الطلابية وإطارها المناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وفصيلها الضارب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع السرغيني - في ذكرى الشهيد عبد اللطيف زروال 14 نونبر 2019) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#وديع السرغيني - في ذكرى الشهيد عبد اللطيف زروال 14 نونبر 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).