شاهد كيف اختطف مسلحون ملثمون مسؤولا في وزارة الداخلية ببغداد في وضح النهار-بالفيديو

2019/11/14 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عملية اختطاف مدير المعهد العالي بوزارة الداخلية اللواء ياسر عبد الجبار من قبل مسلحين مجهولين.وبحسب ما جاء في المقطع؛ فإن سيارات يقوها مسلحون استوقفت سيارة عبد الجبار في أحد شوارع بغداد، ثم نزل منها ملثمون أحاطوا بسيارة اللواء المذكور، وقاموا باقتياده إلى سيارتهم، ثم لاذوا […]

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