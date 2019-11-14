عبد المهدي يرأس إجتماعا للقيادات الامنية

2019/11/14 | 00:03

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بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، الاربعاء، إجتماعا للقيادات الأمنية.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الاخير "عقد إجتماعا للقيادات الأمنية، لبحث جهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا داعش ولمحاولات إستغلال الظروف من قبل العصابات الارهابية".

وأضاف، أنه "تم تقييم الوضع الأمني ومتابعة الإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار في بغداد والمحافظات وحماية المتظاهرين السلميين ومصالح المواطنين كافة".

بغداد اليوم- بغداد

رأى الخبير القانوني طارق المعموري، اليوم الأربعاء، ان الطبقة السياسية الحالية لا تصلح لإدارة العراق، مشيرا الى ان الحل لهذه الازمة يكمن في استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تصريف اعمال لادارة البلد لفترة محدودة لحين اجرا

بغداد اليوم _ بغداد

أكد الكاتب والإعلامي، أثير إدريس، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد المقدم من رئاسة الجمهورية، سيعيد الوجوه نفسها إلى الحكم، فيما أشار إلى أن الرئاسات الثلاث يحفرون قبورهم بأيديهم لو تبنوا هذا القانون،

بغداد اليوم-بغداد

أدلى الناشط علي هاشم، الأربعاء (13 تشرين الأول 2019) بأول تصريح بعد ساعات قليلة من الافراج عنه فيما كشف شقيق الناشطة صبا المهداوي عن اطلاق سراحها هي الاخرى.

وقال هاشم خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الد

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