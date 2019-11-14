مسلحون ملثمون وعجلاتٌ مصفحة: إختطاف (مسؤول امني) كبير في الداخلية (فيديو)

2019/11/14 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أظهر مقطع فيديو متداول، عملية إختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الامني والإداري اللواء الدكتور "ياسر عبد الجبار"، وسط بغداد.

ووقعت عملية الخطف، قبل يومين، في شارع الوزراء بـ"الجادرية" قرب مقر إقامة رئيس مجلس النواب.

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