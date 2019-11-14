وزير الزراعة يوجه بوقف استيراد بيض التفقيس

2019/11/14 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه وزير الزراعة، اليوم الاربعاء، بوقف استيراد بيض التفقيس لأنه اصبح مدخلا لدخول بيض المائدة الممنوع من الاستيراد.

وقال اعلام زراعة كركوك، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "وزير الزراعة وجه بوقف استيراد بيض التفقيس لأنه اصبح مدخلا لدخول بيض المائدة الممنوع من الاستيراد".

واضاف "وستعد خطة دقيقة لضمان عملية استيراده وتحقيق الهدف منه ، فضلا عن منع استيراد مقطعات الدجاج لانها اصبحت مدخلا لدخول الدجاج الكامل والممنوع من الاستيراد من أجل المنتج المحلي".

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