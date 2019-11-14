2019/11/14 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءافاد مراسل “كلكامش برس” في محافظة كربلاء بإغتيال ، حميد الموسوي ، أحد قادة التيار الصدري ، المفوض في قسم مكافحة المخدرات على يد مسلحين مجهولين في كربلاء قرب مستشفى الكفيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال احد قادة التيار الصدري بكربلاء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال احد قادة التيار الصدري بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).