عبد المهدي يترأس إجتماعا للقيادات الأمنية لبحث جهود القوات المسلحة في التصدي لمحاولات إستغلال الظروف من قبل العصابات الإرهابية

2019/11/14 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للقيادات الأمنية

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