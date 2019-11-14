مصدر يكشف لـ(الغد برس) عن تشكيل تجمع من 20 نائبا.. تعرف على هدفه

2019/11/14 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مصدر نيابي مطلع، الأربعاء، أن اجتماعا انتهى قبل قليل واسفر عن تشكيل نيابي سيعلن خلال الساعات المقبلة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " اجتماعا بين أطراف نيابية انتهى قبل قليل جمع 20 نائبا من داخل مجلس النواب العراقي، بهدف تشكيل نواة تجمع اصلاحي داخل مجلس النواب يضم المستقيلين من كتلهم".

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الهدف من تشكيل هذا التجمع هو تحقيق مطالب المتظاهرين بعيدا عن تلاعب الكتل الكبرى داخل مجلس النواب بمشاعر المتظاهرين".

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