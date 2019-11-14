في ميسان.. مطالبات بالكشف عن مصير محامٍ مختطف بسبب تأييده للتظاهرات

2019/11/14 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-العمارة بعد الإفراج عن الناشطة صبا المهداوي وعدد من زملائها المختطفين؛ طالب مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح المحامي المختطف علي جاسب، والبالغ من العمر 29 عاماً، والذي تم اختطافه منذ نحو شهر وسط مدينة العمارة، بعد مشاركته في التظاهرات الأخيرة.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالد المحامي المختطف وهو يحمل […]

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