2019/11/14 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

هز انفجار كبير، اليوم الخميس، مقر اللواء المدرع 20 في الجيش التركي.

أفادت وكالة "الأناضول"، بانه "اصيب 5 جنود أتراك جراء انفجار كبير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار كبير بمقر اللواء المدرع 20 في الجيش التركي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار كبير بمقر اللواء المدرع 20 في الجيش التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).