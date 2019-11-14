الان.. عبد المهدي يترأس اجتماعا امنيا

2019/11/14 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، اجتماعا للقيادات الأمنية.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، حصلت عليه "العهد

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