2019/11/14 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "البرلماني العراقي يعمل باحتضان اممي وتحذيرات من الت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلماني العراقي يعمل باحتضان اممي وتحذيرات من التدخل الامريكي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلماني العراقي يعمل باحتضان اممي وتحذيرات من التدخل الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).