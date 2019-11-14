(الزمان) تنعى الصحافي السوداني تاج السر كنه

2019/11/14 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان نعى الوسط الصحفي العربي في لندن الصحفي والمترجم السوداني المقيم في لندن تاج السر كنه الذي وافاه الاجل بعد معاناة طويلة مع المرض .واشادت صحيفة( الزمان) الدولية في لندن بالصحفي الراحل ومثابرته في الصحافة كاتبا ومحررا ومترجماً ، حيث عمل في – الزمان- في بداية انطلاقها في العاصمة البريطانية في العام ١٩٩٧.[…]

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